Влахович прокомментировал свою травму

Футболист «Ювентуса» и сборной Сербии Душан Влахович ответил на вопрос о своём состоянии.

Форвард был заменён в концовке матча Лиги наций против сборной Дании (0:0) из-за мышечного повреждения.

«Я почувствовал неприятные ощущения в мышцах, поэтому немедленно попросил замену. Завтра я вернусь в Турин и пройду обследования, чтобы понять, в чём дело», – передаёт журналист Николо Скира слова 24-летнего игрока.

23 ноября «Ювентус» сыграет на выезде с «Миланом», а четырьмя днями позднее проведёт гостевую лигочемпионскую встречу с «Астон Виллой».

Ранее появилась информация об опасениях туринского клуба относительно состояния Влаховича.