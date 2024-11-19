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В «Ювентусе» опасаются серьёзной травмы Влаховича

19 Ноября 2024 • 01:21 Комментировать
Сербия
0:0
Дания

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович получил травму в матче за сборную Сербии.

24-летний игрок был вынужденно заменён на 88-й минуте поединка Лиги наций против Дании (0:0) из-за мышечных проблем. Как сообщает Tuttosport, в «Ювентусе» опасаются, что повреждение форварда может оказаться серьёзным. При наименее благоприятных раскладах футболист рискует угодить в лазарет на несколько месяцев.

На счету Душана Влаховича девять забитых мячей и одна голевая передача в 16 матчах «старой синьоры» в текущем сезоне.

Сборная Сербии финишировала третьей в группе Лиги наций с шестью очками после Дании и Испании, набравших восемь и 16 баллов соответственно.

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