В «Ювентусе» опасаются серьёзной травмы Влаховича

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович получил травму в матче за сборную Сербии.

24-летний игрок был вынужденно заменён на 88-й минуте поединка Лиги наций против Дании (0:0) из-за мышечных проблем. Как сообщает Tuttosport, в «Ювентусе» опасаются, что повреждение форварда может оказаться серьёзным. При наименее благоприятных раскладах футболист рискует угодить в лазарет на несколько месяцев.

На счету Душана Влаховича девять забитых мячей и одна голевая передача в 16 матчах «старой синьоры» в текущем сезоне.

Сборная Сербии финишировала третьей в группе Лиги наций с шестью очками после Дании и Испании, набравших восемь и 16 баллов соответственно.