Ибрагимович ответил на вопрос о трансферных планах «Милана»

Златан Ибрагимович, занимающий должность советника в «Милане», высказался о трансферах.

Знаменитый экс-нападающий признался, что в клубе не планируют усиливать состав в январское трансферное окно.

«Нужны ли нам зимние подписания? У вас есть какие-то пожелания? У нас есть система поиска игроков, которая определяет, кто нам нужен. На данный момент мы не думаем об подписаниях. Посмотрим, как пройдут ближайшие два месяца. Надеюсь, ни у кого из наших игроков не будет травм. Если всё сложится благополучно, мы сохраним текущий состав», – приводит Football Italia слова Златана Ибрагимовича.