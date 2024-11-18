Тренер «Дженоа»: «Балотелли нужно время»

Главный тренер «Дженоа» Альберто Джилардино высказался о нападающем своей команды Марио Балотелли.

«Нормально, что ему ещё нужно время, чтобы сыграться с командой и вновь делать то, что он умеет лучше всего: создавать разницу на поле, будь то 15 минут, полчаса или весь матч. Это вызов для нас, потому что мы взяли его в команду, но и для Марио, чтобы доказать, что он по-прежнему игрок уровня Серии А и способен приносить пользу», - цитирует Джилардино Football Italia.

34-летний итальянец принял участие в двух матчах «Дженоа», проведя на поле в общей сложности 22 минуты, но голевыми действиями не отметился.