Гуарин – об алкогольной зависимости: «Однажды я спрыгнул с 17-го этажа»

Бывший полузащитник «Интера» Фредди Гуарин рассказал об алкогольной зависимости.

«Я выпивал по 50-70 бутылок пива за вечер. Я полностью терял контроль над собой, искал приключений, чтобы получить адреналин. Я по 10 дней подряд выпивал, просыпался с бутылкой пива в руках.

Самое страшное? Я жил на 17-м этаже многоквартирного дома и настолько был оторван от реальности, что спрыгнул с балкона. Мне повезло, что под ним была сетка, которая отбросила меня обратно, но я не знал о ней, просто не понимал, что творю. В тот момент я понял, что если напьюсь снова, то умру. Надеюсь, что моя история станет поучительной для других и спасёт несколько жизней», - цитирует Гуарина Caracol Television.