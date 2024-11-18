Ибрагимович назвал главную проблему «Милана»

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, ныне занимающий должность советника, высказался о проблемах команды в нынешнем сезоне.

«Россонери» располагаются на седьмом месте в турнирной таблице Серии А, отставая от идущего шестым «Ювентуса» на шесть баллов при одном матче в запасе.

«Мы работаем каждый день, чтобы достичь баланса и стабильности. Сейчас у команды всё хорошо, но мы можем добиться большего.

Главная проблема? Баланс. Мы проигрываем матчи, в которых не должны проигрывать, и всё дело в моральной устойчивости. Когда мы обретём это качество, результаты будут намного лучше. Мы настроены позитивно и совершенствуемся изо дня в день», – цитирует Football Italia Ибрагимовича.