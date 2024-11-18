Буффон оценил работу Мотты в «Ювентусе»

Знаменитый экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, как оценивает работу главного тренера Тьяго Мотты.

Бывший наставник «Болоньи» проводит первый сезон у руля «бьянконери». В настоящий момент туринцы располагаются на шестой строчке в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» всего на два очка.

«Тьяго Мотта отлично справляется с работой в своём дебютном сезоне в «Ювентусе». Проект только стартовал, поэтому от тренера пока не должны требовать титулов. На мой взгляд, «Ювентус» наилучшим образом делает то, что должен делать», – приводят итальянские СМИ слова Буффона.