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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нацелился на полузащитника «Лилля»

18 Ноября 2024 • 21:53 Комментировать

Полузащитник «Лилля» Айюб Буадди может перебраться в Италию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на 17-летнего футболиста нацелился «Милан». Несмотря на то, что интерес к молодому таланту проявляют многие европейские топ-клубы, Милан рассчитывает, что ключевым фактором станет Паулу Фонсека, раскрывший Буадди в «Лилле». Отмечается, что французский клуб планирует выручить с продажи полузащитника не меньше 25 миллионов евро, вступит «Милан» в переговоры зимой или дождётся лета – неизвестно.

Буадди сыграл 12 матчей за «Лилль» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей.

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Милан Лилль Айюб Буадди ещё теги
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