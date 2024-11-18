«Милан» нацелился на полузащитника «Лилля»

Полузащитник «Лилля» Айюб Буадди может перебраться в Италию.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, на 17-летнего футболиста нацелился «Милан». Несмотря на то, что интерес к молодому таланту проявляют многие европейские топ-клубы, Милан рассчитывает, что ключевым фактором станет Паулу Фонсека, раскрывший Буадди в «Лилле». Отмечается, что французский клуб планирует выручить с продажи полузащитника не меньше 25 миллионов евро, вступит «Милан» в переговоры зимой или дождётся лета – неизвестно.

Буадди сыграл 12 матчей за «Лилль» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одной голевой передачей.