Футбольный агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника «Удинезе» Яки Бийола, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слух о том, что словенец может перейти в итальянский топ-клуб – миланский «Интер».

«Интер»? На данный момент это просто слухи», - сказал Чибеж нашему корреспонденту.

Напомним, что сейчас Яка защищает цвета «Удинезе», а также выступает в рядах национальной сборной Словении. Он был участником Евро-2024, где его сборная вышла в плей-офф.

В карьере Бийола был московский ЦСКА, в рядах «армейцев» он выступал с 2018 по 2022 годы с перерывом на аренду.

Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Интер»