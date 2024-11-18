«ПСЖ» не интересен Фаджоли

Полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Италии Николо Фаджоли не интересен французскому гранду «ПСЖ», такой новостью в своей социальной сети поделился инсайдер Фабрицио Романо. Разумеется, парижский топ-клуб не работает над потенциальной сделкой по поводу игрока.

«ПСЖ» даже рассматривал вариант с Фаджоли. А «Ювентус» также не планирует продавать свой актив зимой», - поясняет Романо.

Фаджоли 23 года, связан игрок с «Юве» долгосрочным контрактом, который рассчитан ещё на четыре года. В текущем сезоне ему удалось сыграть в 12 матчах.