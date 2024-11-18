Переговоры Кварацхелии с «Наполи» зашли в тупик

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия может покинуть итальянский клуб. Об этом сообщает Goal.

По информации источника, переговоры 23-летнего Кварацхелии с руководством «Наполи» по новому контракту зашли в тупик, в связи с чем он может покинуть клуб. Утверждается, что в трансфере игрока заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ».

Ранее уже сообщалось о том, какую сумму руководители «Барселоны» готовы выделить на покупку Кварацхелии.

В этом сезоне вингер принял участие в 14 матчах с учетом всех турниров, забил пять голов и стал автором двух голевых передач.

Действующий контракт Кварацхелии с «Наполи» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 80 миллионов евро.