Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый

Эксперты авторитетного портала Goal не устают радовать любителей футбола занимательными рейтингами. На этот раз был опубликован рейтинг лучших футболистов итальянской Серии А в XXI веке.

На первой позиции оказался экс-вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон. На втором месте расположился бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти, а тройку замкнул гений паса Андреа Пирло.

Дальше в топ-10 идут Паоло Мальдини, Златан Ибрагимович, Хавьер Дзанетти, Джорджо Кьеллини, Кака, Андрей Шевченко и Алессандро Неста.

Отметим, что экс-форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду занял в этом рейтинге двенадцатое место.