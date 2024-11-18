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Стало известно, при каком условии «Ювентус» может продать Влаховича

18 Ноября 2024 • 04:10 Комментировать
Милан
...
Ювентус
23.11 20:00

Будущее нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича остаётся неопределённым.

Контракт серба рассчитан до середины 2026 года. В туринском клубе хотели бы продлить соглашение, но с сокращением зарплаты. По данным журналиста Николо Скиры, на декабрь запланирована встреча агента Влаховича с руководством «Ювентуса» – стороны обсудят условия нового договора. Если найти компромисс не удастся, «старая синьора» вполне может продать звёздного форварда следующим летом.

Душан Влахович отметился девятью голами и одним результативным пасом в 16 матчах нынешней кампании за команду Тьяго Мотты. По слухам, интерес к 24-летнему игроку проявляет лондонский «Арсенал».

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