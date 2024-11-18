«Интер» нашёл нового защитника за 35 млн евро

Центральный защитник «Аталанты» Исак Хин попал в сферу интересов миланского «Интера».

Руководство «нерадзурри» планирует омолодить линию обороны в 2025 году. По информации Corriere dello Sport, действующие чемпионы Италии включили Хина в свой шорт-лист. Способности 25-летнего футболиста высоко оценивает рулевой «Интера» Симоне Индзаги. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 35 млн евро.

Исак Хин отыграл 13 матчей за «Аталанту» в нынешнем сезоне. Швед пополнил ряды клуба из Бергамо в январе текущего года, перебравшись из «Вероны» 8,5 млн евро. Действующее трудовое соглашение центрбека рассчитано до 2028 года.