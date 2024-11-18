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Чемпионат Италии. Серия А

Дешам: «Тео Эрнандес переживает непростое время»

18 Ноября 2024 • 03:03 Комментировать
Италия
1:3
Франция

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему не выпустил Тео Эрнандеса в матче Лиги наций против Италии (3:1).

Защитник «Милана» наблюдал за победой «трёхцветных» на «Сан-Сиро» со скамейки запасных.

«Тео находится не в лучшей форме, он не готов на 100%. Он хороший игрок, хоть в этом сезоне и не показывает тот уровень, что прежде. Сложности могут быть у каждого. Я много с ним разговариваю. Он измотан физически и психологически», – приводит журналист Николо Скира слова Дешама.

В предыдущем матче со сборной Израиля (0:0) Тео Эрнандес вышел в старте и отыграл до финального свистка.

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