Дешам: «Тео Эрнандес переживает непростое время»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему не выпустил Тео Эрнандеса в матче Лиги наций против Италии (3:1).

Защитник «Милана» наблюдал за победой «трёхцветных» на «Сан-Сиро» со скамейки запасных.

«Тео находится не в лучшей форме, он не готов на 100%. Он хороший игрок, хоть в этом сезоне и не показывает тот уровень, что прежде. Сложности могут быть у каждого. Я много с ним разговариваю. Он измотан физически и психологически», – приводит журналист Николо Скира слова Дешама.

В предыдущем матче со сборной Израиля (0:0) Тео Эрнандес вышел в старте и отыграл до финального свистка.