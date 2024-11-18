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Важный игрок «Интера» может стать свободным агентом

18 Ноября 2024 • 00:50 Комментировать
Верона
...
Интер Милан
23.11 17:00

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей, вероятно, проводит свой последний сезон в клубе.

Действующий контракт нидерландца истекает летом 2025 года. По данным Corriere dello Sport, в договоре предусмотрена опция автоматического продления на один год, но руководство «нерадзурри» не намерено её активировать, так как считает зарплату 32-летнего футболиста слишком высокой. Таким образом, опытный центрбек с высокой вероятностью станет свободным агентом после завершения кампании.

Стефан де Врей выступает за «Интер» с 2018 года. На счету игрока 247 матчей за команду, включая 11 поединков нынешнего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Стефан Де Врей

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