Важный игрок «Интера» может стать свободным агентом

Центральный защитник миланского «Интера» Стефан де Врей, вероятно, проводит свой последний сезон в клубе.

Действующий контракт нидерландца истекает летом 2025 года. По данным Corriere dello Sport, в договоре предусмотрена опция автоматического продления на один год, но руководство «нерадзурри» не намерено её активировать, так как считает зарплату 32-летнего футболиста слишком высокой. Таким образом, опытный центрбек с высокой вероятностью станет свободным агентом после завершения кампании.

Стефан де Врей выступает за «Интер» с 2018 года. На счету игрока 247 матчей за команду, включая 11 поединков нынешнего сезона.