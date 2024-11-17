Шкриньяр открыт к переходу в «Ювентус»

Защитник Милан Шкриньяр открыт к возвращению в Италию на фоне проблем с игровым временем в «ПСЖ». Словацкий футболист может пополнить состав «Ювентуса», о чём на своих страницах рассказывает издание La Gazzetta dello Sport.

Как известно, ранее Шкриньяр выступал в итальянском чемпионате за «Сампдорию» и «Интер». В нынешнем сезоне словак провёл на поле только 291 игровую минуту в четырёх матчах «ПСЖ».

Стоит отметить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 29-летнего Милана Шкриньяра в 20 миллионов евро.

«Ювентус» сейчас занимает шестое место в таблице чемпионата Италии.