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Раскрыта сумма отступных за Осимхена слухи

17 Ноября 2024 • 21:13 Комментировать
Наполи
...
Рома
24.11 20:00

Стало известно, за какую сумму клубы смогут приобрести нигерийского форварда Виктора Осимхена у «Наполи».

Напомним, текущий сезон 25-летний футболист проводит в аренде в турецком «Галатасарае».

Как утверждает Gazzetta dello Sport, следующим летом Осимхен будет доступен на рынке за 75 миллионов евро, согласно пункту об отступных в контракте с «Наполи».

В текущем сезоне Осимхен принял участие в девяти матчах с учетом всех турниров, забил восемь мячей и стал автором четырех результативных передач.

Добавим, что действующий трудовой договор Осимхена с «Наполи» рассчитан до середины 2026 года.

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