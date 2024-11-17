Педро: «Спасибо «Роме», они продали меня в главную команду столицы – в «Лацио»

Вингер «Лацио» Педро Родригес счастлив выступать за свою нынешнюю команду. 37-летний испанец играет за «орлов» с середины августа 2021 года после перехода из «Ромы».

«Спасибо «Роме» за то, что они продали меня в главную команду столицы – в «Лацио». Я надеюсь забить ещё один гол в дерби и мечтаю о трофее с «Лацио». Мы можем выиграть Лигу Европы. Если это случится, я нырну в фонтан Треви», - сказал Педро Il Messaggero.

Всего за «Лацио» Педро провёл 144 официальных матча. В них футболист записал на свой счёт 26 голов и 14 голевых передач на партнёров. Сейчас «лациале» занимают пятое место в таблице Серии А.