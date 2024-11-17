«Лацио» может сохранить Педро

В римском «Лацио» рассматривают возможность продлить контракт с вингером Педро Родригесом ещё на один сезон. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на известного журналиста Николо Скиру.

За «Лацио» Педро выступает с середины августа 2021 года после перехода из «Ромы». Если брать нынешний сезон, то футболист провёл 12 официальных матчей, в которых записал на свой счёт шесть голов и два результативных паса на партнёров.

«Лацио» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице Серии А. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт всего лишь на один зачётный балл.