Гатти продлит контракт с «Ювентусом» — известны детали

Центральный защитник «Ювентуса» Федерико Гатти подпишет новый трудовой договор с туринским клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своей страничке в социальной сети.

По данным источника, контракт между сторонами будет подписан в самое ближайшее время. Утверждается, что зарплата 26-летнего итальянца будет увеличена, а срок договора составит пять лет.

В нынешнем сезоне Гатти принял участие в 13 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.