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Чемпионат Италии. Серия А

Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Интер»

17 Ноября 2024 • 18:13 Комментировать

«Интер» изучает возможности по усилению оборонительной линии. Как сообщает Corriere dello Sport, в списке игроков, которыми интересуется миланский клуб, находится защитник «Удинезе» Яка Бийол. Фриульцы будут готовы рассматривать предложения по 25-летнему словенцу, если речь пойдёт как минимум о 30 миллионах евро.

До перехода в «Удинезе» Яка Бийол выступал за ЦСКА. В 96 официальных играх за московский клуб словенец записал на свой счёт семь голов и восемь голевых передач на партнёров.

«Интер» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом от лидирующего «Наполи» команда отстаёт всего лишь на одно очко.

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