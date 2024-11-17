Экс-игрок ЦСКА может перейти в «Интер»

«Интер» изучает возможности по усилению оборонительной линии. Как сообщает Corriere dello Sport, в списке игроков, которыми интересуется миланский клуб, находится защитник «Удинезе» Яка Бийол. Фриульцы будут готовы рассматривать предложения по 25-летнему словенцу, если речь пойдёт как минимум о 30 миллионах евро.

До перехода в «Удинезе» Яка Бийол выступал за ЦСКА. В 96 официальных играх за московский клуб словенец записал на свой счёт семь голов и восемь голевых передач на партнёров.

«Интер» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. При этом от лидирующего «Наполи» команда отстаёт всего лишь на одно очко.