«Милан» следит за игроком «Реала»

«Милан» следит за атакующим полузащитником «Реала» Браимом Диасом. «Россонери» могут попытаться вернуть испанца в свои ряды, о чём на своих страницах рассказывает La Gazzetta dello Sport. При этом форсировать события миланский клуб не будет. В «Милане» довольны выступлением атакующей группы и подпишут Диаса скорее только в том случае, если кого-то из трио Леау – Пулишич – Чуквуэзе нужно будет заменять в случае ухода.

Ранее, в 2020-2023 годах, Браим Диас выступал за «Милан» в аренде. За тот период футболист провёл 124 официальных матча, в которых забил 18 голов и отдал 15 результативных передач на партнёров.

Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Диаса в 40 миллионов евро.