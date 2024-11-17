Игрок «Фиорентины» Бове рассказал, как Моуринью дал ему странное прозвище

Полузащитник «Фиорентины» Эдоардо Бове вспомнил, как работал с Жозе Моуринью в «Роме».

22-летний футболист перебрался в клуб из Флоренции в конце августа на правах аренды с обязательством выкупа. Моуринью был уволен из «Ромы» в январе.

«Моуринью прозвал меня «больным псом», что не слишком мне помогло. Но я знаю, что он всё равно хорошо ко мне относился», – передаёт Football Italia слова хавбека.

Эдоардо Бове – воспитанник «Ромы». За первую команду римлян он сыграл 92 матча, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В цветах «Фиорентины» итальянец успел провести 12 игр, в которых стал автором одного гола и четырёх ассистов.