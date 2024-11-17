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Чемпионат Италии. Серия А

Дешам оценил защитника «Ювентуса» Калюлю

17 Ноября 2024 • 05:59 Комментировать
Италия
...
Франция
1 2.80 X 3.25 2 2.70
Через 15 ч. 25 мин.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о центральном защитнике «Ювентуса» Пьере Калюлю.

24-летний футболист пока не приглашался в ряды «трёхцветных», но, как признался Дешам, фигурирует в числе кандидатов.

«Калюлю был очень хорош в чемпионском сезоне «Милана», но затем пострадал из-за физических проблем. Сейчас ему снова удалось набрать форму в «Ювентусе». Он может сыграть и в центре обороны, и на фланге. Мы следим за ним, но в нашей команде очень серьёзная конкуренция на его позициях», – поведал Дешам на пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против сборной Италии, который состоится в воскресенье в 22:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Франции Дидье Дешам Пьер Калюлю ещё теги

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