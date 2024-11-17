Дешам оценил защитника «Ювентуса» Калюлю

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, что думает о центральном защитнике «Ювентуса» Пьере Калюлю.

24-летний футболист пока не приглашался в ряды «трёхцветных», но, как признался Дешам, фигурирует в числе кандидатов.

«Калюлю был очень хорош в чемпионском сезоне «Милана», но затем пострадал из-за физических проблем. Сейчас ему снова удалось набрать форму в «Ювентусе». Он может сыграть и в центре обороны, и на фланге. Мы следим за ним, но в нашей команде очень серьёзная конкуренция на его позициях», – поведал Дешам на пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против сборной Италии, который состоится в воскресенье в 22:45 по московскому времени.