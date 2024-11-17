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Чемпионат Италии. Серия А

Конте принял решение по Симеоне, который интересен другому клубу Серии А

17 Ноября 2024 • 05:35 Комментировать
Торино
...
Монца
24.11 17:00

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне попал в сферу интересов другого представителя чемпионата Италии.

Аргентинец вынужден довольствоваться ролью запасного: он всего однажды вышел в старте в нынешнем розыгрыше Серии А, а в остальных девяти случаях появлялся со скамейки запасных. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «Торино» запросил информацию о доступности 29-летнего форварда, однако рулевой неаполитанцев Антонио Конте намерен удержать игрока в команде как минимум до конца сезона.

На счету Джованни Симеоне один забитый мяч в текущей кампании. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.

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