Конте принял решение по Симеоне, который интересен другому клубу Серии А

Нападающий «Наполи» Джованни Симеоне попал в сферу интересов другого представителя чемпионата Италии.

Аргентинец вынужден довольствоваться ролью запасного: он всего однажды вышел в старте в нынешнем розыгрыше Серии А, а в остальных девяти случаях появлялся со скамейки запасных. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, «Торино» запросил информацию о доступности 29-летнего форварда, однако рулевой неаполитанцев Антонио Конте намерен удержать игрока в команде как минимум до конца сезона.

На счету Джованни Симеоне один забитый мяч в текущей кампании. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 10 млн евро.