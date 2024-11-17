Влахович объяснил, почему роль в сборной Сербии ему нравится больше, чем в «Ювентусе»

Нападающий Душан Влахович признался, что чувствует себя комфортнее в сборной Сербии, чем в «Ювентусе».

В пятницу 24-летний футболист помог своей национальной команде вырвать ничью в матче Лиги наций против Швейцарии (1:1), отметившись голевой передачей.

«Мне немного проще, когда есть ещё один нападающий. Митрович держит мяч и участвует в верховых дуэлях, что позволяет мне лучше использовать мои сильные качества.

Также в сборной Сербии от меня не требуется выполнять большой объём оборонительной работы, что облегчает мне задачу. Учитывая мои физические данные, я не могу бегать слишком много, и я хуже завершаю атаки, так как теряю свежесть при усердной работе без мяча», – цитирует Football Italia Влаховича.