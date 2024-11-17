Филиппо Индзаги назвал главных фаворитов Серии А

Известный экс-форвард Филиппо Индзаги, ныне возглавляющий «Пизу», высказался о чемпионской гонке Серии А.

После 12 туров таблицу возглавляет «Наполи», набравший 26 очков. Ниже располагаются «Аталанта», «Фиорентина», «Интер» и «Лацио» – все они отстают от лидера лишь на один балл. Далее следует «Ювентус» – 24 очка.

«В этом сезоне мы видим по-настоящему напряжённую борьбу за чемпионство. Конечно, у «Наполи» есть преимущество: команда не только располагает отличным составом и тренером, но и не выступает в еврокубках. Есть привычные претенденты, как «Интер» и «Ювентус», но не исключён и сюрприз – «Аталанта» тоже способна побороться за скудетто», – сказал в интервью Sky Sport Филиппо Индзаги.