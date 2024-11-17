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«Ювентус» не будет отзывать защитника из аренды, несмотря на травмы Бремера и Кабаля

17 Ноября 2024 • 02:43 Комментировать
Милан
...
Ювентус
23.11 20:00

В «Ювентусе» приняли решение по Тьягу Джало, выступающему за «Порту» на правах аренды.

По ходу нынешнего сезона «бьянконери» потеряли Глейсона Бремера и Хуана Кабаля – оба защитника выбыли на долгий срок из-за «крестов». На фоне кадровых проблем «Ювентуса» в обороне распространение получили слухи о возможном досрочном возвращении из аренды Джало, однако этого, похоже, не произойдёт. По информации журналиста Николо Скиры, планы «старой синьоры» по португальцу не изменились – он останется в «Порту» до конца сезона.

С недавних пор 24-летний игрок регулярно выходит в основе «драконов». В общей сложности на счету Тьягу Джало два забитых мяча в шести поединках текущей кампании.

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Ювентус Порту Глейсон Бремер Тьягу Джало Хуан Кабаль ещё теги

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МИЛАН ЮВЕНТУС
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