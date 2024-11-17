Стало известно, сколько сэкономил «Ювентус» благодаря уходу Погба

Контракт полузащитника Поля Погба с «Ювентусом» недавно был расторгнут.

Француз продолжает отбывать дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Уже в марте хавбек мог вернуться на поле, однако в Турине на него больше не рассчитывали – в пятницу клуб официально объявил о прекращении сотрудничества с 31-летним игроком.

Как сообщает Sky Sport, расторжение контракта с Погба позволит «Ювентусу» сэкономить почти 30 млн евро. Бывший футболист сборной Франции имел солидную зарплату.

Поль Погба вернулся в «Ювентус» в июле 2022 года. Свой последний на текущий момент матч чемпион мира провёл в сентябре прошлого года.