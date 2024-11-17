«Интер» расстанется с двумя игроками

В миланском «Интере» решили расстаться с Марко Арнаутовичем и Хоакином Корреа в следующем году.

Контракты обоих футболистов истекают по окончании текущего сезона, и руководство миланского клуба приняло решение не продлевать соглашения, информирует инсайдер Маттео Моретто. Если не произойдёт ничего незапланированного, австриец и аргентинец покинут команду свободными агентами летом 2025 года.

35-летний Арнаутович принял участие в шести матчах коллектива Симоне Индзаги в нынешней кампании, отметившись одним голом. 30-летний Корреа сыграл за «нерадзурри» всего трижды после возвращения из аренды в «Марселе».