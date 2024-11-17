Стало известно, почему Чалханоглу заменили в перерыве матча сборной Турции

Полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу не смог сыграть во втором тайме матча сборной Турции против Уэльса.

30-летний футболист вывел команду на поле с капитанской повязкой, но уже в перерыве игра для него завершилась – Винченцо Монтелла заменил хавбека на Исмаила Юксека. Как информирует итальянские СМИ со ссылкой на ABC Gazetesi, Чалханоглу почувствовал мышечный дискомфорт, из-за чего был вынужден попросить замену. Вероятно, речь идёт о рецидиве: из-за подобной травмы игрок пропустил три поединка «Интера» в конце прошлого месяца.

Сборные Турции и Уэльса голов так и не забили – 0:0.