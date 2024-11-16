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Раньери: «Почему Хуммельс не играет?»

16 Ноября 2024 • 18:25 Комментировать

Новый главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери дал понять, что положение Матса Хуммельса в «Роме» может улучшиться. Пока что немец отыграл только 23 минуты в одном из матчей нынешнего сезона.

«Я смотрел некоторые матчи с Хуммельсом. Я видел его финал против «Реала» и матч против «ПСЖ», где он забил. Я спросил себя: «Почему этот парень не играет?» Конечно, он уже в определённом возрасте, мы посмотрим. Я выбираю в состав тех, кто заставляет меня верить в победу», - сказал Раньери журналистам.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 35-летний Матс Хуммельс подумывает о завершении карьеры.

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Рома Клаудио Раньери Матс Хуммельс ещё теги
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