Хуммельс может завершить карьеру

Защитник Матс Хуммельс летом покинул дортмундскую «Боруссию». В начале осени опытный футболист перебрался в «Рому», но с тех пор провёл на поле только 23 минуты в одном из матчей. Хуммельс недоволен ситуацией и готов покинуть римский клуб уже в январе. Если после этого хороших предложений у Матса не будет, то он может решать завершить футбольную карьеру. Об этом рассказывает итальянский Sky.

Отметим, что «Рому» на днях возглавил Клаудио Раньери. Возможно, после прихода нового тренера положение Матса Хуммельса изменится в лучшую сторону. «Рома» сейчас занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Серии А.