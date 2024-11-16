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Чемпионат Италии. Серия А

Хуммельс может завершить карьеру

16 Ноября 2024 • 17:57 Комментировать (1)

Защитник Матс Хуммельс летом покинул дортмундскую «Боруссию». В начале осени опытный футболист перебрался в «Рому», но с тех пор провёл на поле только 23 минуты в одном из матчей. Хуммельс недоволен ситуацией и готов покинуть римский клуб уже в январе. Если после этого хороших предложений у Матса не будет, то он может решать завершить футбольную карьеру. Об этом рассказывает итальянский Sky.

Отметим, что «Рому» на днях возглавил Клаудио Раньери. Возможно, после прихода нового тренера положение Матса Хуммельса изменится в лучшую сторону. «Рома» сейчас занимает лишь 12-е место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Матс Хуммельс
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
16 Ноября 2024 в 18:22
это изначально был странный трансфер как по мне. после такой карьеры в боруссии было бы красивее или закончить сразу, или поехать спокойно в млс например, годик-два там побегать. как будто сам себе подпортил конец карьеры.
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