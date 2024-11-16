Близкий к «Роме» журналист Джанлука ди Карло в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о тренерской перестановке в итальянском клубе.

— Как я и думал, Роберто Манчини не стал новым тренером «Ромы». Выбор Раньери хороший вариант здесь и сейчас. Он должен успокоить игроков, сплотить их. Главное, чтобы «Рома» уже сейчас думала о том, что будет летом. Очень важно не ошибиться с кандидатурой, — сказал ди Карло.

Напомним, 10 ноября «Рома» отправила в отставку Ивана Юрича. Вместо него пост главного тренера команды занял Клаудиньо Раньери. Тот самый, который сделал «Лестер» чемпионом Англии в сезоне-2015/16.