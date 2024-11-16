Маротта: «Милан» и «Интер» хотят построить новый стадион»

Президент миланского «Интера» Джузеппе Маротта рассказал о желании построить новый стадион совмесно с «Миланом».

«Милан» и «Интер» хотят построить стадион вместе, по последним новостям он должен быть в районе «Сан-Сиро», но бюрократические сложности замедляют процесс», - цитирует Маротту calciomercato.com.

Отметим, что оба клуба на данный момент играют на «Сан-Сиро».

После двенадцати туров «Интер» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, отставание от лидирующего «Наполи» составляет один зачётный балл, «Милан» же в свою очередь расположился на несколько строчек ниже и набрал на семь зачётных баллов меньше своего миланского соперника.