Мартинес: «Леау является одним из лучших в мире по игре один в один»

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес лестно высказался об игре своего вингера Рафаэла Леау в матче против Польши (5:1).

«В игре с Польшей он показал, что является одним из лучших мире в игре один в один и использовании пространства. В мире не так много игроков, которые смогли бы так же разобраться в ситуации с первым голом», - цитирует Мартинеса milannews.it.

Отметим, что Леау переживает не самое лучшее время в «Милане», он оставался на скамейке запасных в нескольких матчах подряд. 25-летний португалец сыграл 14 матчей за итальянский гранд в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал пять результативных передач.