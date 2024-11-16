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Чемпионат Италии. Серия А

Мартинес: «Леау является одним из лучших в мире по игре один в один»

16 Ноября 2024 • 13:38 Комментировать
Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес лестно высказался об игре своего вингера Рафаэла Леау в матче против Польши (5:1).
«В игре с Польшей он показал, что является одним из лучших мире в игре один в один и использовании пространства. В мире не так много игроков, которые смогли бы так же разобраться в ситуации с первым голом», - цитирует Мартинеса milannews.it.
Отметим, что Леау переживает не самое лучшее время в «Милане», он оставался на скамейке запасных в нескольких матчах подряд. 25-летний португалец сыграл 14 матчей за итальянский гранд в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал пять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Мартинес Рафаэл Леау
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