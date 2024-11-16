Осимхен может остаться в «Галатасарае»

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий за стамбульский «Галатасарай» на правах аренды, может остаться в турецком гранде на постоянной основе. Об этом рапортует инсайдер Флориан Плеттенберг.

Журналист отмечает, что нигериец задумывается над таким вариантом продолжения карьеры. Осимхену комфортно играть в Стамбуле, где он стал любимчиком местных болельщиков. Клуб, в свою очередь, готов приложить максимум усилий, чтобы сохранить форварда.

В текущем сезоне Виктор поучаствовал в девяти поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи. Контракт игрока с «Наполи» рассчитан до середины 2026 года.