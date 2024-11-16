Погба обратился к фанатам «Ювентуса» после ухода

Хавбек туринского «Ювентуса» Поль Погба обратился к болельщикам после объявления о прекращении сотрудничества со «старой синьорой».
«Иногда все идет не так, как тебе хочется. Но связь, которая объединяет меня с фанатами остается незабываемой. Вы дали мне очень многое, что нельзя описать словами. Сохраню навсегда любовь, подаренную вами. Вы останетесь в моем сердце. «Юве», удачи», - говорится в социальных сетях французского полузащитника.
Напомним, что отстранение Погба за допинг было сокращено с четырех лет до 1,5 года. Таким образом, звездный хавбек может вернуться на поле в марте.
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