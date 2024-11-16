Погба обратился к фанатам «Ювентуса» после ухода

«Иногда все идет не так, как тебе хочется. Но связь, которая объединяет меня с фанатами остается незабываемой. Вы дали мне очень многое, что нельзя описать словами. Сохраню навсегда любовь, подаренную вами. Вы останетесь в моем сердце. «Юве», удачи», - говорится в социальных сетях французского полузащитника.