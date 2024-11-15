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«Ювентус» расторг контракт с Погба официально

15 Ноября 2024 • 22:29 Комментировать

Туринский «Ювентус», как и ожидалось, официально сообщил о расторжении трудового договора с французским полузащитником Полем Погба на своих интернет-ресурсах. Клуб пожелал игроку всего наилучшего в дальнейшей карьере.

В сентябре 2023 года Поля отстранили от футбола из-за нарушения антидопинговых правил. Однако вновь вернуться на поле французский хавбек сможет уже в марте следующего года.

Контракт Погба с «Юве» был рассчитан до лета 2026 года. По слухам, некогда игроком сборной Франции интересуются в Саудовской Аравии, а также в Англии и нескольких других странах. Также к нему есть интерес и из МЛС.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Поль Погба
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