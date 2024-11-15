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Чемпионат Италии. Серия А

Раскрыта сумма, которую «Барселона» готова выделить на покупку Кварацхелии слухи

15 Ноября 2024 • 18:43 Комментировать (1)
Сельта
...
Барселона
23.11 23:00

Стало известно, какую сумму денег «Барселона» решила потратить на трансфер грузинского вингера «Наполи»  Хвичи Кварацхелии.

Как утверждает La Repubblica, после окончания сезона руководство «Барселоны» намерено предложить «Наполи» порядка 80 миллионов евро.

По данным источника, «Барселона» отказалась от покупки вингера «Атлетика» Нико Уильямса и сделала ставку на Хвичу.

Ранее сообщалось, что представители «сине-гранатовых» уже контактировали с Кварацхелией.

В текущем сезоне 23-летний грузин появился на поле в 14 встречах с учетом всех турниров, пять раз поразил ворота соперников и стал автором двух ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1) Все комментарии
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snk6565
15 Ноября 2024 в 19:43
Старый мафиози громко посмеется над таким предложением...да и парижская голубятня, явно предложит не меньше сотки
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