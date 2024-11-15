Стало известно, какую сумму денег «Барселона» решила потратить на трансфер грузинского вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Как утверждает La Repubblica, после окончания сезона руководство «Барселоны» намерено предложить «Наполи» порядка 80 миллионов евро.

По данным источника, «Барселона» отказалась от покупки вингера «Атлетика» Нико Уильямса и сделала ставку на Хвичу.

Ранее сообщалось, что представители «сине-гранатовых» уже контактировали с Кварацхелией.

В текущем сезоне 23-летний грузин появился на поле в 14 встречах с учетом всех турниров, пять раз поразил ворота соперников и стал автором двух ассистов.