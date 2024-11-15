Эрмосо отреагировал на слухи о «Реале»

Защитник «Ромы» Марио Эрмосо поделился комментарием о возможном переходе в мадридский «Реал».

— Да, да, я видел эту информацию. Для меня большая часть, что меня связывают с таким великим клубом. Я был в академии «Реала», поэтому благодарен им за все, что они сделали для моего развития, — приводит слова Эрмосо Diario AS.

Минувшим летом 29-летний Эрмосо впервые в карьере покинул Испанию и перебрался в итальянскую «Рому». В составе новой команды защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Трудовой договор Эрмосо с «Ромой» рассчитан до середины 2027 года.