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«Интер» продлил контракт с защитником официально

15 Ноября 2024 • 16:43 Комментировать

«Интер» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником. Янн-Аурель Биссекк поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2029 года.

За «Интер» Биссекк выступает с лета 2023 года. С тех пор защитник провёл 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что «Интер» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Серии А. При этом от лидирующей «Аталанты» команда Симоне Индзаги отстаёт всего лишь на один зачётный балл – ситуация в таблице очень плотная.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Янн-Аурель Биссекк
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