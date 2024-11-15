«Интер» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником. Янн-Аурель Биссекк поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2029 года.

За «Интер» Биссекк выступает с лета 2023 года. С тех пор защитник провёл 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт два гола и два результативных паса на партнёров.

Отметим, что «Интер» сейчас располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Серии А. При этом от лидирующей «Аталанты» команда Симоне Индзаги отстаёт всего лишь на один зачётный балл – ситуация в таблице очень плотная.