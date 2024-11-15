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Чемпионат Италии. Серия А

Раньери: «За последние месяцы мне поступило больше предложений, чем когда я выиграл АПЛ с «Лестером»

15 Ноября 2024 • 15:49 Комментировать (2)

«Рома» накануне объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера. Для Раньери это уже третье пришествие на должность рулевого в римском клубе. По словам 73-летнего специалиста, в последнее время у него было много предложений.

«Прежде чем отвечать на вопросы, хочу сказать, что за последние месяцы мне поступило больше предложений, чем когда я выиграл АПЛ с «Лестером». Я всегда говорил, что вернусь только в «Рому» или «Кальяри». Честно говоря, на встрече я был ошеломлён, услышав, как сильно Дэн Фридкин переживает о «Роме». Я не мог сказать «нет», - слова Раньери приводит журналист Джанлука ди Марцио.

На текущий момент «Рома» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Клаудио Раньери
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Комментарии (2) Все комментарии
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Барсaфобия
15 Ноября 2024 в 16:31
Потому что в 2016-м году были классные тренеры гораздо больше чем сейчас.
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ARTUR
15 Ноября 2024 в 16:14
У меня огромное уважение к этому человеку не только как к тренеру . Скомный , интелегентный , восппитанный . Вот поставить его рядом с Карлой , сразу видна эта разница в породе . Я когда вижу агронома на бовровке в костюме , то почему то вижу что пиджак у него заправлен в трусы , и почему то слышу этот колхозанский говор Горбачева , ну прям жить сташно . А вот сеньор Раньери как то глаз радует , жаль годы , справиться ли ...удачи ему .
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