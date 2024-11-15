Раньери: «За последние месяцы мне поступило больше предложений, чем когда я выиграл АПЛ с «Лестером»

«Рома» накануне объявила о назначении Клаудио Раньери на пост главного тренера. Для Раньери это уже третье пришествие на должность рулевого в римском клубе. По словам 73-летнего специалиста, в последнее время у него было много предложений.

«Прежде чем отвечать на вопросы, хочу сказать, что за последние месяцы мне поступило больше предложений, чем когда я выиграл АПЛ с «Лестером». Я всегда говорил, что вернусь только в «Рому» или «Кальяри». Честно говоря, на встрече я был ошеломлён, услышав, как сильно Дэн Фридкин переживает о «Роме». Я не мог сказать «нет», - слова Раньери приводит журналист Джанлука ди Марцио.

На текущий момент «Рома» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.