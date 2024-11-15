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Названа дата ухода Погба из «Ювентуса» слухи

15 Ноября 2024 • 14:04 Комментировать
Милан
...
Ювентус
23.11 20:00

Стало известно, когда «Ювентус» объявит о прекращении сотрудничества с полузащитником Полем Погба.

Как утверждает журналист Каве Солхекол, сегодня, 15 ноября, пресс-служба «Ювентуса» сообщит о расторжении трудового договора с 31-летним футболистом.

Напомним, Погба был отстранен от футбола в сентябре 2023 года из-за нарушения антидопинговых правил. Вернуться на поле француз может уже в марте.

Действующий трудовой договор Погба с «Ювентусом» рассчитан до конца июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что интерес к опытному хавбеку есть из Саудовской Аравии, Англии и других стран.

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