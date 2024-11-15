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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» принял решение по Кварацхелии на фоне интереса «Барселоны» и «ПСЖ»

15 Ноября 2024 • 13:23 Комментировать

Грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварцхелия находится в сфере интересов двух европейских топ-клубов – французского «ПСЖ» и каталонской «Барселоны».

Как стало известно журналистам Gazzetta dello Sport, в планах руководства неаполитанского клуба нет расставания с полузащитником. «Наполи» по-прежнему рассчитывает подписать новое трудовое соглашение с Кварацхелией.

Текущий договор Хвичи с итальянцами истекает в 2027 году. «Наполи» хочет переподписать футболиста до 2029-го.

В текущем розыгрыше Серии А Кварацхелия провел 12 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и две голевые передачи.

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