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Сёмин отреагировал на интерес «Барселоны» к Хвиче

15 Ноября 2024 • 09:30 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с представителями СМИ прокомментировал интерес каталонской «Барселоны» к грузинскому вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Ему подойдет любой чемпионат. Потому что его мастерство позволяет ему в любой команде играть на самом высоком уровне. Он уже – топ-игрок», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2024/2025 Кварацхелия провел 14 поединков за неаполитанскую команду. Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Контракт грузина с «Наполи» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Юрий Сёмин Наполи Хвича Кварацхелия ещё теги
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