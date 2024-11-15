Сёмин отреагировал на интерес «Барселоны» к Хвиче

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в беседе с представителями СМИ прокомментировал интерес каталонской «Барселоны» к грузинскому вингеру «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

«Ему подойдет любой чемпионат. Потому что его мастерство позволяет ему в любой команде играть на самом высоком уровне. Он уже – топ-игрок», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2024/2025 Кварацхелия провел 14 поединков за неаполитанскую команду. Полузащитник записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи. Контракт грузина с «Наполи» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.