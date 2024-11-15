Сын Мальдини может вернуться в «Милан»

Полузащитник «Монцы» Даниэль Мальдини интересен ряду статусных клубов Серии А.

За 23-летним игроком наблюдают «Интер», «Ювентус», «Аталанта» и «Фиорентина», а также «Милан», которому он принадлежал до лета нынешнего года. Об этом рассказывает La Gazzetta dello Sport. В договоре Мальдини с «Монцей» предусмотрен пункт отступных на сумму в 12 млн евро, который вступит в силу в начале июля 2025 года и будет действовать только до конца месяца.

Даниэль Мальдини по разу отметился голом и результативной передачей в 11 поединках нынешнего розыгрыша Серии А. В октябре сын легендарного экс-защитника Паоло Мальдини дебютировал за сборную Италии, выйдя на замену в матче Лиги наций против команды Израиля.