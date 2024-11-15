«Ювентус» готов расстаться с полузащитником в январе

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может покинуть клуб по ходу сезона.

Бразилец ни разу не попал в заявку «бьянконери» в текущей кампании, и у рулевого Тьяго Мотты нет планов на хавбека. Как сообщает инсайдер Николо Скира, неназванные бразильские клубы уже запросили информацию об Артуре, однако 28-летний игрок не торопится возвращаться на родину – он хотел бы продолжить карьеру в Европе.

В настоящий момент «Ювентус» и агент футболиста совместными усилиями ищут оптимальное для всех сторон решение. Если всё пойдёт по плану, Артур покинет ряды «старой синьоры» в январское трансферное окно.