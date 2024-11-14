Матерацци оценил величие Ибрагимовича: «Не уровень Роналду и Месси»

Бывший итальянский защитник Марко Матерацци поделился мнением о карьере Златана Ибрагимовича.

Звёздный швед повесил бутсы на гвоздь по окончании сезона 2022/23. Последним клубом в игровой карьере экс-форварда стал «Милан».

«Сейчас я не поддерживаю связь с Ибрагимовичем, – отвечает Матерацци на вопрос о Златане. – Он считает, что был лучшим футболистом в мире, но для меня он в лучшем случае был отличным нападающим. Он выиграл много всего, но не побеждал на чемпионате мира, Евро и в Лиге чемпионов. Мы будем помнить его как одного из лучших, но это не уровень Роналду и Месси», – приводит журналист Николо Скира слова итальянца.